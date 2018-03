Pequim, 08 - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta quinta-feira que o país pode adotar retaliações, caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, leve adiante a ameaça de impor tarifas à importação de aço e alumínio. "A história ensina que guerras comerciais nunca são a solução correta", disse. "No caso de uma guerra comercial, a China dará as respostas apropriadas e necessárias.



O ministro falou durante entrevista coletiva num intervalo da reunião anual do Congresso Nacional do Povo em Pequim. "Ver a China como um rival que tenta superar os EUA é um erro de percepção estratégica fundamental", afirmou Wang. "A China e os Estados Unidos podem competir sem necessariamente ser oponentes, eles devem ser mais parceiros", comentou. "Especialmente no mundo globalizado de hoje, uma guerra comercial é a receita errada." Fonte: Dow Jones Newswires.