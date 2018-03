UE, Japão e EUA discutirão tarifas de importação no sábado, em Bruxelas

Bruxelas, 07 - Representantes da União Europeia, do Japão e dos Estados Unidos vão discutir neste sábado a proposta americana de impor tarifas de importação de 25% para o aço e 10% para o alumínio.



O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e seu homólogo japonês, Hiroshige Seko, se reunirão em Bruxelas com a comissária europeia do Comércio da UE, Cecilia Malmstrom.



Mais cedo, Cecilia Malmström, apresentou as linhas gerais da eventual represália europeia, nas normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), que incidiria sobre uma cesta de produtos no valor de 2,8 bilhões de euros - o estimado das barreiras americanas.



"Esta será uma oportunidade para se ter um franco diálogo com o embaixador Lighthizer sobre suas visões pessoais", afirmou uma fonte da UE. Fonte: Dow Jones Newswires.



(Estadão Conteúdo)