Mnuchin diz que anúncio de tarifação deve sair nesta quinta-feira

São Paulo, 07 - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse hoje, na TV americana, que o anúncio sobre a tarifação das importações de aço e alumínio deve ser feito amanhã e negou que haja um substituto para o diretor do Conselho Nacional Econômico da Casa Branca, Gary Cohen, que se opunha aos planos de tarifação e renunciou ontem.



De acordo com fontes da Dow Jones, o presidente, Donald Trump, teve assinar um decreto amanhã à tarde, com detalhes sobre seu plano de tarifas, apesar das preocupações de muitos parceiros comerciais e legisladores em Washington.



Mais cedo, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse que pode haver "possíveis isenções" para o México, Canadá e outros países, citando preocupações de segurança nacional. Ela não detalhou quais outros países poderiam ser isentos das tarifas, mas afirmou que isso será avaliado caso a caso.



Hoje, o governo enviou convites para um evento amanhã à tarde, que deve contar com a participação de empresários e trabalhadores da indústria, segundo a Casa Branca.



Opositor dos planos de tarifação de Trump, Gary Cohen renunciou ontem e, segundo Mnuchin, ainda não há substituto para o cargo. "Estamos trabalhando em torno da indicação do vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA", disse o secretário.



Na semana passada, Trump anunciou que pretendia tarifar as importações de aço em 25% e as de alumínio em 10%. A notícia inundou o mercado de preocupações sobre uma possível guerra cambial.



(Matheus Maderal)