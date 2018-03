Mais de 100 republicanos assinam carta em oposição à tarifação de aço e alumínio

São Paulo, 07 - Um grupo de parlamentares republicanos divulgou nesta quarta-feira uma carta em oposição à tarifação das importações de aço e alumínio proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os legisladores pedem que chefe da Casa Branca reconsidere a barreira alfandegária.



Na carta, os republicanos alertam para "consequências negativas inesperadas" e para o fato de que a tarifação pode deixar os EUA menos competitivos. Além disso, os parlamentares dizem que a proteção à indústria siderúrgica pode anular os benefícios da recente reforma tributária, que eles ajudaram a aprovar no Congresso.



"Nós estamos convencidos que os benefícios desse corte de impostos estão apenas começando e nós estamos olhando adiante para garantir que as benesses continuem a se espalhar entre os trabalhadores e os criadores de emprego dos Estados Unidos", diz o texto, que é subscrito por 107 parlamentares.



Os parlamentares republicanos disseram ainda que apoiam que os Estados Unidos resolvam as distorções comerciais com a China, porém sem imposição de tarifas.



