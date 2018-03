Captações externas crescem 18% no acumulado do ano e alcançam R$ 29 bi

São Paulo, 07 - No primeiro bimestre deste ano, as empresas brasileiras captaram R$ 29 bilhões (US$ 9,05 bilhões) no mercado externo, com avanço de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, informou a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima). O volume representa mais do que o dobro dos recursos levantados pelas companhias no ambiente doméstico, que chegaram a R$ 11,6 bilhões no período.



A Anbima contabiliza doze operações externas neste ano, realizadas por empresas de diferentes setores da economia e pelo Tesouro Nacional. Em fevereiro, foram emitidos R$ 14,9 bilhões (US$ 4,65 bilhões) em bonds (títulos internacionais de dívida), em negócios realizados por seis companhias.



No mercado local, prossegue a Anbima, a captação das companhias em fevereiro foi de R$ 5,6 bilhões, com queda de 9% na comparação ao mesmo mês de 2017. As debêntures foram as principais opções das empresas no período, movimentando R$ 3,6 bilhões em seis operações dos setores de saneamento, indústria e comércio, alimentos e bebidas, transporte e logística e assistência médica. Cinco ofertas de Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) levantaram R$ 1,6 bilhão, o maior volume mensal para esse instrumento desde junho de 2015.



As operações com CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) e CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) em fevereiro somaram R$ 390 milhões, R$ 7 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente. Os demais instrumentos do mercado de capitais, como ações, notas promissórias e letras financeiras não registraram emissões no mês.



