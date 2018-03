Iata: fluxo de passageiros em rota internacional pode subir 47% com Céus Abertos

São Paulo, 07 - A aprovação do acordo de Céus Abertos entre Brasil e Estados Unidos pode elevar em até 47% o número total de passageiros em rotas internacionais com origem ou destino no Brasil. Essa é a projeção da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês), de acordo com informações do Movimento Brasileiro pelos Céus Abertos.



O Senado Federal aprovou a matéria nesta tarde de quarta-feira, 7, que ainda precisa ser ratificada pelo presidente Michel Temer. Em nota, o movimento afirma que o acordo "retira as restrições e burocracias que impedem um maior número de voos internacionais entre os dois países, que sem o Céus Abertos é de apenas 301 voos semanais".



De acordo com a entidade, a cada mil habitantes brasileiros são realizadas 26 viagens aos Estados Unidos, muito embora os destinos mais visitados por brasileiros sejam no país norte-americano, segundo levantamento da Expedia. Em outros países onde o acordo já foi implementado esse número é de cerca de 53 viagens.



Doug Parker, CEO da American Airlines, lembra que a companhia defende a aprovação deste tipo de acordo há muito tempo. "Os acordos de Céus Abertos comprovadamente resultam em um aumento das opções de voos e aumento da competição, levando a benefícios para consumidores e impactando positivamente no crescimento econômico dos países signatários. A American aplaude a decisão do Congresso brasileiro de aprovar este acordo de Céus Abertos com os Estados Unidos, abrindo o caminho para a aprovação e implementação da nossa joint venture com a Latam", diz o executivo.



(Renato Carvalho)