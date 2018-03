Espero ver ideias da China para que nosso déficit comercial com eles diminua

São Paulo, 07 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que espera ver "ideias" da China para equilibrar mais a balança comercial bilateral. A mensagem no Twitter é divulgada em meio a especulações sobre o risco de uma guerra comercial global, após na semana passada Trump ter anunciado que planeja impor tarifas à importação de aço e alumínio.



"A China foi instada a desenvolver um plano para o ano de US$ 1 bilhão de redução no grande déficit comercial deles com os Estados Unidos", afirmou Trump. "Nossa relação com a China tem sido muito boa e aguardamos ansiosamente para ver que ideias eles trarão. É preciso agir logo!", escreveu Trump.



De acordo com dados oficiais de Pequim divulgados em janeiro, a China teve superávit comercial recorde com os EUA em 2017, no valor de US$ 275,8 bilhões. O déficit com os chineses é de longe o maior dos americanos com seus parceiros comerciais.



(Equipe AE)