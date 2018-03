BC do Canadá decide manter juros em 1,25% e cita incertezas na área comercial

Ottawa, 07 - O Banco Central do Canadá decidiu manter sua taxa básica de juros em 1,25%. A instituição advertiu que os acontecimentos na política comercial levam a mais incertezas para a perspectiva econômica do país.



"Nos Estados Unidos, novos gastos do governo e os cortes de impostos anteriormente anunciados apontam para um impulso no crescimento em 2018 e 2019", afirmou o comunicado do BC canadense. "Os acontecimentos da política comercial, porém, são uma fonte importante e crescente de incerteza para as perspectivas globais e canadenses."



A decisão de manter os juros era em grande medida esperada pelos analistas. Vários deles haviam apontado que o temor sobre os laços comerciais com os EUA levariam o BC a não mudar a política neste momento.



O presidente americano, Donald Trump, anunciou na semana passada planos de impor tarifas à importação de aço e alumínio. A medida foi depois relacionada às renegociações em andamento do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) entre EUA, Canadá e México. Fonte: Dow Jones Newswires.