Washington, 07 - O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmou nesta quarta-feira que a Casa Branca busca uma "abordagem cirúrgica" para as novas tarifas à importação de aço e alumínio. Segundo ele, Canadá e México podem vir a ser isentos da mudança.



O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan, usou a mesma expressão na terça-feira, ao pedir que o presidente Donald Trump usem um enfoque "cirúrgico" para evitar uma guerra comercial potencialmente perigosa.



Ross disse a repórteres hoje: "O presidente indicou que, se pudermos avançar com Canadá e México, eles serão isentos". Ainda segundo ele, "não é inconcebível que outros possam ser isentos com uma base semelhante".



Trump planeja impor tarifa de 25% sobre as importações de aço e 10% sobre as de alumínio. Mas o governo tem dito que Canadá e México poderiam ser isentos caso ofereçam termos mais favoráveis na renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), atualmente em andamento. Fonte: Associated Press.