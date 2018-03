Indicador de Nível de Atividade cai 0,9% em janeiro ante dezembro, diz Fiesp

São Paulo, 07 - O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista encerrou janeiro mostrando uma queda de 0,9% na comparação com dezembro de 2017 na série com ajuste, informou nesta quarta-feira, 7, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Na série sem ajuste, a atividade fabril mostrou um aumento de 2,6%, na mesma base de comparação.



Na comparação de janeiro com janeiro do ano passado, o INA cresceu 7,6%, de acordo com a Fiesp.



Nuci



O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) passou de 75,5% em dezembro do ano passado para 75% em janeiro, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste, o Nuci subiu de 73% em dezembro último para 73,5% em janeiro.



Sensor



A confiança dos empresários industriais paulistas recuou para 52,1 pontos na pesquisa Sensor de fevereiro, de 54,2 pontos na sondagem anterior, realizada em janeiro, divulgou a Fiesp.



Os dados estão livres dos efeitos sazonais. O indicador busca obter informações da atividade da indústria de transformação durante o mês corrente da coleta de dados.



Pela série com ajuste, todos os cinco itens que compõem o Sensor registraram recuo na passagem de janeiro para fevereiro. A confiança no Mercado passou de 58,3 pontos para 56,7 pontos; Vendas caiu de 53,7 pontos para 50,8 pontos na mesma base de comparação; Estoque saiu de 52,6 pontos para 51,1 pontos; Emprego variou de 52,7 pontos para 51,8 pontos e Investimento passou de 52,6 pontos em janeiro para 50 pontos no levantamento divulgado nesta quarta.



(Francisco Carlos de Assis)