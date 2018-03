EUA/Mnuchin: apoio as tarifas sobre a importação de aço e alumínio

São Paulo, 06 - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou há pouco em depoimento no Congresso americano que apoia a aplicação das tarifas sobre a importação de aço e alumínio anunciadas pelo presidente Donald Trump na última quinta-feira. "Eu apoio as tarifas e o mecanismo escolhido pelo presidente", disse, em resposta à pergunta de um deputado no Comitê de Dotações da Câmara dos Representantes.



As condições em que as tarifas serão aplicadas, no entanto, ainda são desconhecidas por Mnuchin. "Quero ter detalhes sobre isso (as tarifas) o mais rapidamente possível", comentou. O secretário disse ainda aos parlamentares que teve "conversas" com autoridades econômicas dos governos de outras nações para lidar com as reações ao anúncio das tarifas "caso a caso".



(Nicholas Shores)