Tarifas devem ser cirúrgicas para evitar consequências inesperadas, diz Ryan

São Paulo, 06 - O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, concedeu entrevista coletiva há pouco, na qual falou sobre a ideia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas à importação de aço e alumínio. Ryan disse estar mais "encorajado" sobre o tema, ao avaliar a postura atual do governo sobre o assunto. "As tarifas precisam ser cirúrgicas, para evitar consequências inesperadas", afirmou ele.



Ryan é republicano, como o presidente. O deputado, porém, tem se mostrado cético quanto à iniciativa declarada por Trump de impor tarifas. Ontem, ele disse estar "extremamente preocupado" e que pediria à Casa Branca que não avançasse com a ideia.



(Equipe AE)