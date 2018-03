BNDES anunciará ajustes nas políticas operacionais

São Paulo, 06 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai anunciar nesta terça-feira, 6, às 13h45, ajustes nas políticas operacionais que norteiam os financiamentos do banco.



As medidas seguem as alterações divulgadas em janeiro deste ano, quando entrou em vigor a Taxa de Juros de Longo Prazo (TLP).



O anúncio será feito pelo presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, no escritório do banco de fomento em São Paulo.



Também vão participar da entrevista coletiva à imprensa o diretor da área financeira do banco, Carlos Thadeu de Freitas Gomes, e o chefe do departamento Regional Sul, Guilherme Montoro.



(Eduardo Laguna)