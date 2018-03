Conselho da BRF aprova pedido da Previ e do Petros de convocação de AGE

São Paulo, 05 - Em reunião realizada nesta segunda-feira, 5, o conselho de administração da BRF aprovou o pedido feito pelos fundos de pensão Petros e Previ, dos funcionários da Petrobras e Banco do Brasil, respectivamente, para convocar Assembleia Geral Extraordinária (AGE) com o objetivo de deliberar sobre mudanças no próprio colegiado.



A proposta que será levada aos acionistas no dia 26 de abril envolve a destituição de todos os membros do conselho, aprovação do número de 10 membros para o colegiado e a eleição de novos presidente e vice-presidente do conselho. A AGE será realizada na mesma data da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da BRF, que anteriormente estava marcada par ao dia 4 de abril.



(Renato Carvalho)