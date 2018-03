Previ diz que já solicitou esclarecimentos à BRF sobre operação da PF

São Paulo, 05 - A Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, se manifestou por meio de nota sobre a Operação Trapaça, desdobramento da Operação Carne Fraca, que teve como alvo a BRF nesta segunda-feira, 5. A Previ é o segundo maior acionista da companhia.



O fundo afirma que está "atenta às notícias" sobre a BRF, e que já solicitou esclarecimentos sobre as informações. "Estamos acompanhando de perto e monitorando uma série de fatores, que vão desde a atuação da companhia perante os acionistas e a sociedade, até as possíveis consequências para a imagem e o negócio da BRF", diz a Previ.



"Incentivamos as melhores práticas de Governança Corporativa em nossas empresas participadas, sempre com foco em cumprir a missão de pagar benefícios a todos nós, associados, de forma eficiente, segura e sustentável", completa o fundo de pensão.



(Renato Carvalho)