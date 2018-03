Anfavea acredita em Rota 2030 ainda em 2018 e fala em nova reunião com Temer

São Paulo, 05 - O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale, afirmou nesta segunda-feira, 5, que acredita que o Rota 2030 seja anunciado ainda em 2018, mesmo depois de alguns adiamentos. Ele disse que já há uma nova reunião marcada com o presidente da República, Michel Temer, mas não quis revelar a data.



"Há boa chance de sair ainda neste governo. Pode ser que não saia integralmente, mas pelo menos parcialmente", disse o executivo.



O que não pode ficar para o ano que vem, afirmou Megale, é a definição dos incentivos fiscais para as montadoras, em troca de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. "Isso não pode atrasar", comentou.



O tema é o principal entrave para a definição das regras do programa.



(André Ítalo Rocha)