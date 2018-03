BNDES lança linha na Agrifutura para fomentar internet das coisas no agronegócio

São Paulo, 03 - Durante a cerimônia de abertura da feira de inovações no agronegócio, Agrifutura, nesta manhã em São Paulo, o representante da área de Indústria e Serviços do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), Rafael Vizeu Mancuso, lançou o projeto chamado Piloto BNDES IoT, uma linha de crédito de recursos não reembolsáveis que deve financiar projetos piloto de internet das coisas. Segundo o executivo, um dos principais setores serem contemplados é o agronegócio.



"É a primeira linha de financiamento do BNDES exclusiva para internet das coisas e que esperamos que possa atender o ambiente rural, um dos maiores potenciais para desenvolvimento e exploração dessa tecnologia", disse Mancuso. No setor agrícola, o objetivo é aproximar produtores rurais, fornecedores de tecnologia e institutos de pesquisa para sanar entraves como a ausência de internet em propriedades rurais.



A abertura de chamada para inscrição dos projetos está prevista para abril de 2018. Em maio, serão realizados roadshows para divulgação do programa e, em meados de junho, selecionados os projetos aprovados.



(Nayara Figueiredo)