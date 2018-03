Vendas de materiais de construção ficam estáveis em fevereiro, diz Anamaco

São Paulo, 02 - As vendas de materiais de construção no varejo ficaram estáveis em fevereiro em comparação com o mesmo mês do ano passado. Já frente a janeiro, houve queda de 9%.



Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 2, pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). O levantamento considera a performance de 530 lojistas de todo o País.



Todas as regiões apresentaram variações negativas em fevereiro na comparação anual: Nordeste (-16%), Norte (-8%), Centro-Oeste (-6%), Sudeste (-9%) e Sul (-15%).



Com o fim do período chuvoso e a implantação gradual do Cartão Reforma - programa do governo federal que subsidiará a compra de materiais de construção por famílias de baixa renda -, a tendência é de uma melhora das vendas nos próximos meses, segundo o presidente da Anamaco, Cláudio Conz.



"O governo, aos poucos, está lançando o programa em cada Estado contemplado, dispondo um subsídio às famílias de baixa renda para compra de material de construção", afirmou Conz, em nota. "Entretanto, a maioria das compras é prorrogada para o segundo semestre, principalmente porque as chuvas acabam deixando estragos e uma necessidade de manutenção", completou.



(Circe Bonatelli)