Outros países já invocaram segurança para impor tarifas sobre nós, diz Ross

São Paulo, 02 - O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, defendeu nesta sexta-feira a decisão do presidente Donald Trump de impor tarifas à importação de aço e alumínio. Segundo Ross, outros países já invocaram a questão da segurança nacional para impor tarifas contra empresas americanas.



Em entrevista à



Bloomberg TV



, Ross disse que a intenção é fortalecer a economia americana e trazer empregos de volta. Na avaliação dele, as tarifas garantirão equilíbrio nas disputas comerciais. "Já enfrentamos barreiras tarifárias formidáveis", comentou. O secretário do governo Trump disse ainda que, com as tarifas, os EUA conseguirão que os setores de aço e alumínio sejam viáveis no longo prazo.



Em outra entrevista, à rede CNBC, Ross disse que as tarifas "não são grande coisa". Ele previu que elas devem ter impacto "disseminado", mas "trivial" para os preços. "O que foi anunciado ontem pelo presidente é um conceito muito amplo", afirmou. O secretário lembrou que não é a primeira vez que os EUA impõem tarifas sobre o aço. "Nós temos tarifas sobre muitas formas de aço."



Ross disse ainda que, "aparentemente", o anúncio de Trump não traria exceções, sem dar detalhes. O governo americano disse que pretende divulgar detalhes sobre a medida na próxima semana, quando Trump pode já assinar o decreto com a mudança. (Equipe AE)



(Estadão Conteúdo)