Ministro de MME vai aos EUA para evento sobre oportunidades de investimento

Brasília, 02 - O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, viaja na próxima semana para Nova York, nos Estados Unidos, para participar do evento Oportunidades de Investimento no Brasil. Segundo exposição de motivos publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 2, Coelho Filho ficará fora do País no período de 6 a 10 de março.



Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles; do Planejamento, Dyogo Oliveira; e da Secretaria-Geral, Moreira Franco, também participarão do evento. As autorizações para os três ministros se ausentarem do País na próxima semana foram publicadas na edição de quinta-feira do DOU.



(Sandra Manfrini)