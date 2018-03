Busca por vida saudável impulsiona Bio Mundo

Edmar Mothé, com as filhas Bruna (E), diretora-geral, e Adriana, diretora de marketing da Bio Mundo: planos de expansão à vista (foto: DIVULGAÇÃO)

O número de pessoas que buscam consumir alimentos saudáveis, orgânicos e sem aditivos químicos tem crescido de forma rápida e atraído novos investimentos para esse tipo de negócio. Em 2016, segundo pesquisa da Euromonitor, as vendas de alimentos e bebidas naturais movimentaram R$ 93,6 bilhões no Brasil, elevando o país para a quinta posição entre os gigantes do mercado mundial. Desde 2011, o setor não sabe o que é crise e o gasto per capita médio anual dos brasileiros com esses produtos só tem aumentado. No ano passado, foi de US$ 119 por pessoa. Isso tem garantido crescimento médio no faturamento de 12,3% ao ano.Esse aumento do interesse por um estilo de vida saudável tem atraído estabelecimentos dedicados à venda de produtos naturais. Tanto que, em 2015, ano em que o país mergulhou na recessão, o empresário Edmar Mothé, junto com as duas filhas, Bruna e Adriana, abriu a primeira loja da Bio Mundo, em Brasília, com um investimento de R$ 400 mil. O negócio evoluiu rapidamente, saindo de Brasília para outros estados. “Vimos que era uma tendência e começamos tudo do zero. Foi tudo muito rápido. Em seis meses, estávamos abrindo a primeira loja”, conta Mothé, um adepto da alimentação natural.O negócio familiar, lembra o fundador, nasceu do desejo em montar um negócio que pudesse aliar cuidados com o planeta e a saúde das pessoas. Para o empresário, o sucesso crescente da empresa se deve, sobretudo, à qualidade dos produtos oferecidos, agregado ao objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos clientes. “Os produtos a granel fornecem aos nossos clientes a oportunidade de experimentar e escolher a quantidade que desejarem, gerando mais economia e menos desperdício”, explica ele.Hoje, a Bio Mundo se transformou em uma rede de franquias com 35 lojas, presentes em shoppings, alguns aeroportos e ruas de cinco estados. Os planos são chegar a 100 unidades nos próximos cinco anos e sair de um faturamento atual de R$ 30 milhões para R$ 150 milhões. Até o final deste ano, a estimativa é abrir cinco novos pontos. A ideia é expandir nas regiões Nordeste e Sul, segundo Mothé. Hoje, na modalidade franquia, a empresa tem lojas no Rio de Janeiro, em São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso.De acordo com Mothé, a expansão nacional será baseada em seus pontos fortes: melhor preço, maior variedade, boa localização das lojas, qualidade dos produtos e profissionais capacitados. As franquias da Bio Mundo custam a partir de R$ 700 mil. “Além da variedade, qualidade e bom preço de nossos produtos, o diferencial da rede é o atendimento, especializado e alinhado ao compromisso de zelar pelo melhor relacionamento com os clientes”. Atualmente, são 500 mil clientes em todo o país e 3 mil itens comercializados. A grande maioria das lojas está estabelecida em locais de fácil acesso e foram planejadas para o consumidor encontrar com facilidade os produtos e para boa circulação de pessoas, explica o empresário.Os novos franqueados recebem orientações desde o primeiro encontro, treinamento e capacitação técnica. Para isso, a Bio Mundo conta com uma equipe formada por profissionais treinados para orientar e informar aos clientes sobre os produtos e seus benefícios, além de fornecer dicas e receitas nutricionais.