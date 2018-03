Vendas de montadoras americanas caem 2% em fevereiro

Detroit, 01 - As vendas das montadoras dos Estados Unidos caíram em fevereiro, à medida que as empresas diminuíram a concessão de descontos.



De acordo com a Autodata, as vendas recuaram para 1,3 milhão de unidades em fevereiro, queda de 2% em relação ao mesmo mês do ano passado.



Entre as principais montadoras, apenas Toyota, Subaru e Volkswagen registraram ganhos de vendas em fevereiro passado.



As vendas da General Motors caíram 7%, mesmo porcentual de queda registrado pela Ford. As da Fiat Chrysler cederam somente 1%, ajudadas pelo aumento de 12% das vendas da marca Jeep. As da Nissan recuaram 4%, da Honda tiveram declínio de 5% e da Hyundai mergulharam 13%.



O chefe de vendas da Ford, Mark LaNeve, disse que as montadoras deram em média US$ 65 por veículo de desconto em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso é um contraste notável em relação aos meses anteriores, quando houve abatimentos entre US$ 300 e US$ 400 ante iguais períodos em 2016.



Na opinião de LaNeve, os descontos poder se elevar durante o período de primavera e versão, quando as pessoas começam a receber as restituições de imposto de renda.



"Mas, com base nestes primeiros meses do ano, acredito que as montadoras permaneceram bastante disciplinadas, o que pode limitar o boom das vendas", afirmou. Fonte: Associated Press.



(Estadão Conteúdo)