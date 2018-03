Abinee: 81% das empresas do setor espera aumento das vendas no 1º semestre

São Paulo, 01 - A maioria das empresas do setor de eletroeletrônico acredita em aumento das vendas este ano, já no primeiro semestre. Sondagem da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) em janeiro indica que 83% das consultadas esperam aumento das vendas e encomendas este ano, sendo 81% nos primeiros seis meses. E ainda 75% dos consultados prevê crescimento ainda no primeiro trimestre do ano.



"O resultado da sondagem indica a tendência de otimismo das empresas, que voltou a ganhar fôlego já em 2017, parece estar se consolidando", afirma o presidente da Abinee, Humberto Barbato, por meio de nota.



A intenção de contratação também cresceu, de 12% em dezembro de 2017 para 19% em janeiro, ao passo que o número de empresas que pretende diminuir o quadro de funcionários caiu de 18% para 10% no período.



Quanto à capacidade instalada, janeiro caiu ante dezembro, de 77% para 75%, mas o dado representa 6 pontos percentuais acima de janeiro de 2017.



Ainda de acordo a Abinee, as expectativas para o mês de fevereiro de 2018 são positivas, com 63% das empresas consultadas esperando aumento de vendas.



(Luana Pavani)