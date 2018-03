PIB da agropecuária sobe 13% em 2017, no melhor resultado da série histórica

Rio, 01 - O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária subiu 13,0% em 2017 ante 2016, o melhor resultado da série histórica iniciada em 1996. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, dia 1º, no anuncio dos resultados das Contas Nacionais Trimestrais.



No quarto trimestre de 2017, o PIB da agropecuária ficou estável ante o terceiro trimestre. Na comparação com o quarto trimestre de 2016, o PIB da agropecuária mostrou alta de 6,1%.



Já O PIB de serviços subiu 0,3% em 2017 ante 2016. No quarto trimestre de 2017, o PIB de serviços subiu 0,2% contra o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2016, mostrou alta de 1,7%.



O PIB da indústria fica estável em 2017 ante 2016, segundo informou o IBGE. No quarto trimestre de 2017, o PIB da indústria subiu 0,5% ante o terceiro trimestre do ano. Na comparação com o quarto trimestre de 2016, mostrou alta de 2,7%.



(Daniela Amorim e Denise Luna)