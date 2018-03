Após dois anos de queda, PIB de 2017 sobe 1% ante 2016, revela IBGE

Rio, 01 - O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1% em 2017 ante 2016, informou na manhã desta quinta-feira, dia 1º, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A soma de todos os produtos e serviços produzidos no País teve, em 2017, a primeira expansão desde 2014 (quando o Produto Interno Bruto subiu 0,50%). Em 2015 e 2016, houve declínio de 3,5% do PIB em cada ano, conforme dados revisados pelo IBGE.



O resultado, entretanto, veio abaixo da mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo



Projeções Broadcast



, de 1,10%, e dentro do intervalo das previsões, de alta de 0,93% a 1,30%.



No quarto trimestre de 2017, o PIB subiu 0,10% em relação ao trimestre imediatamente anterior, resultado que ficou no piso do intervalo das estimativas dos analistas. O teto era 1,0% e a mediana, 0,30%).



Na comparação com o quarto trimestre de 2016, o PIB apresentou alta de 2,1% no quarto trimestre de 2017, vindo abaixo da mediana, de 2,50%, e mais perto do piso das estimativas, de 1,90% a 3,10%. Os técnicos do IBGE concedem entrevista ainda nesta manhã para comentar os resultados.



(Daniela Amorim e Denise Luna)