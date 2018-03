Dudley diz que 4 altas de juros neste ano nos EUA ainda seriam aperto gradual

São Paulo, 01 - O presidente da distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), William Dudley, afirmou em evento no capital paulista que, mesmo que a instituição decida elevar os juros quatro vezes neste ano, ainda estaria sendo "gradual".



"Se você olhar para o último processo de elevação de juros dos Estados Unidos, falar em quatro altas de juros em um ano é ser gradual. Oito vezes é que seria agressivo", afirmou.



O dirigente, que tem poder de voto permanente no Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), não quis se comprometer com a quantidade de elevações de juros este ano pelo Fed nem se os juros voltarão a subir já em março. "Todos os anos nós temos chance de elevar os juros oito vezes", disse, em referência às oito reuniões anuais do Fomc.



Perguntado sobre o proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar as taxas de importação de aço e alumínio, Dudley afirmou que isso pode significar aumento de preços para os produtores americanos. "Essas pressões precisam ser levadas em conta pela autoridade monetária em termos de como fazem política monetária. Claramente, é uma das muitas coisas que são levadas em conta na avaliação da política monetária", disse.



