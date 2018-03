Alta no consumo do governo no 4º tri interrompe sequência de 5 quedas, diz IBGE

Rio, 01 - A alta de 0,2% no Consumo do Governo no quarto trimestre de 2017 ante o terceiro trimestre do ano interrompeu uma sequência de cinco quedas consecutivas, segundo os dados das Contas Nacionais Trimestrais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Já a alta de 2,0% na Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) no mesmo período foi o melhor desempenho desde o segundo trimestre de 2013, quando tinha crescido 3,3%.



A queda de 0,9% nas exportações na passagem do terceiro para o quarto trimestre de 2017 interrompeu uma sequência de quatro trimestres de avanços.



Necessidade de financiamento



A necessidade de financiamento do País alcançou R$ 46,1 bilhões em 2017, ante R$ 94,5 bilhões em 2016.



O saldo externo de bens e serviços cresceu R$ 40,6 bilhões no ano passado, ao passar de R$ 26,0 bilhões em 2016 para R$ 66,6 bilhões em 2017.



Já a renda líquida de propriedade enviada ao resto do mundo caiu R$ 9,5 bilhões em um ano, passando de um total de R$ 131,7 bilhões em 2016 para R$ 122,2 bilhões em 2017.



"Os dois fatores contribuíram para a queda na necessidade de financiamento", resumiu Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.



Volume de impostos



A alta de 1,3% no volume de Impostos sobre Produtos em 2017 contribuiu com 0,1 ponto porcentual para a elevação de 1,0% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do ano, segundo os dados das Contas Nacionais.



O Imposto de Importação cresceu 7,9% em 2017, enquanto o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) subiu 4,1%.



O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aumentou 1,5%. Os demais impostos sobre produtos aumentaram 0,3%.



(Daniela Amorim e Denise Luna)