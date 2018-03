No Twitter, Temer diz que não deixará 'o País andar para trás'

São Paulo, 01 - O presidente da República, Michel Temer, usou a expansão de 1% no Produto Interno Bruto (PIB) de 2017 para dizer que cumpriu o que escreveu no documento "Uma ponte para o futuro", lançado pelo MDB em 2015, e que a crise econômica no País ficou acabou definitivamente. Em mensagem no Twitter, o presidente afirmou ainda que não deixará "o País andar para trás".



"Eu cumpri o que escrevi no documento Ponte para o Futuro: coloquei a economia do Brasil de pé outra vez. Agora podemos avançar. Não vou deixar o País andar para trás", diz a mensagem publicada pelo presidente.



Logo em seguida, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também usou sua conta na rede social para afirmar que as medidas do governo fizeram a recessão acabar.



"Voltamos a crescer porque mudamos a direção da política econômica e iniciamos um intenso processo de reformas estruturais e de aumento de produtividade na economia", escreveu.



Já no Facebook, o ministro completou a mensagem escrevendo: "Seguimos avançando!"



(Daniel Weterman)