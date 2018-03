PIB per capita avançou 0,2% em 2017, alcançando R$ 31.587, diz IBGE

Rio, 01 - O Produto Interno Bruto (PIB) per capita cresceu 0,2% em 2017, em termos reais, segundo os dados das Contas Nacionais Trimestrais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mesmo período, a alta do PIB foi de 1,0%.



O PIB per capita alcançou R$ 31.587 no ano passado. O PIB per capita é definido como a divisão do valor corrente do PIB pela população residente no meio do ano.



"O crescimento do PIB é amortecido parcialmente pelo crescimento da população. O PIB per capita vai sempre andar abaixo do crescimento do PIB", afirmou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.



Rebeca lembrou que a recuperação do PIB em 2017 ainda não supera as perdas dos dois anos anteriores. O PIB acumulou duas quedas de 3,5%, em 2015 e em 2016. No mesmo período, o PIB per capita teve perdas mais profundas: -4,3% em 2015 e -4,2% e 2016.



"Ainda não voltamos ao patamar pré-crise, que seria no primeiro semestre de 2014", frisou Rebeca.



(Daniela Amorim e Denise Luna)