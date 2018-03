Recessão 'acabou', diz Ministro do Planejamento, em comentário sobre PIB

Brasília, 01 - O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse que a alta de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) inaugura um novo ciclo de crescimento do País, que terá continuidade em 2018. No Twitter do Ministério do Planejamento, Oliveira afirmou que a recessão do Brasil "acabou" e previu uma expansão de 3% do PIB em 2018.



"Expansão do crédito, volta do investimento, manutenção da inflação baixa e principalmente a melhora da renda são elementos que levarão a um crescimento do PIB de 3% em 2018", afirmou Dyogo Oliveira.



Para ele, esse crescimento reflete a melhora das condições econômicas do Brasil e é resultado das políticas que foram adotadas desde o início do governo.



Segundo ele, o principal elemento que contribuiu para a recuperação do PIB foi, do lado da oferta, a agropecuária e, do lado da demanda, o consumo das famílias. Ele ressaltou o resultado representa o 4º trimestre consecutivo de crescimento da atividade econômica, o que não ocorria desde 2013.



O ministro destacou ainda que o investimento foi o componente do PIB que mais cresceu no 4º trimestre 2%, dando continuidade ao movimento que já tinha sido iniciado no 3º trimestre, quando o investimento havia crescido 1,8% em relação ao trimestre anterior. Ele fez questão de ressaltar ainda que o Brasil já cresce a um ritmo de 2% ao ano.



(Adriana Fernandes)