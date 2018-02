BNDES devolverá R$ 30 bilhões ao Tesouro em abril

São Paulo, 27 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira, 27, por meio de nota, que devolverá ao Tesouro Nacional até o próximo dia 2 de abril o montante de R$ 30 bilhões referentes à devolução antecipada de recursos recebidos do Tesouro para aplicação em projetos de desenvolvimento. Conforme o banco de fomento, trata-se da primeira de duas parcelas, de um total de R$ 130 bilhões que o BNDES se comprometeu a devolver em 2018. "A definição da data desta devolução prende-se a razões estritamente financeiras e operacionais do banco", diz a nota.



De acordo com o BNDES, os R$ 100 bilhões restantes serão devolvidos no início do segundo semestre de 2018, "uma vez que se confirmem, ainda no primeiro semestre, as projeções de recuperação econômica e todas as suas consequências positivas".



"Caberá ao Tesouro arbitrar como vai dar destino aos recursos ora devolvidos", acrescenta o banco, na nota. O BNDES destaca que, nos últimos três anos, já houve quatro devoluções de recursos ao Tesouro. Em 2015, a primeira, de R$ 30 bilhões. Em 2016, o banco devolveu R$ 100 bilhões e, em 2017, outros 50 bilhões. "Com as devoluções programadas em 2018 (mais R$ 130 bilhões) já terão sido resgatados R$ 310 bilhões em devoluções antecipadas ao Tesouro", diz. "Nos últimos 11 anos, o BNDES também já repassou ao Tesouro, em função de dividendos pagos e tributos diversos recolhidos, outros R$ 172 bilhões (em valores correntes)", acrescenta.



(Eulina Oliveira)