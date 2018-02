Audiência pública sobre privatização da Ceal será remarcada, diz BNDES

Brasília, 27 - Uma nova audiência pública sobre a privatização da Ceal será realizada "em breve" em Alagoas, informou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O evento, marcado para esta terça-feira, 27, em um auditório em Maceió (AL), teve de ser suspenso devido à tentativa de invasão de manifestantes contrários à venda da companhia.



"A Polícia Militar teve que intervir para conter os manifestantes e, após tentativas frustradas de negociação, ficou constatado que não havia condições mínimas de segurança para o prosseguimento da audiência naquele local, devido à postura hostil de parte da plateia - que tinha o objetivo declarado de impedir a realização do evento", diz a nota.



"A audiência pública é uma importante oportunidade para que a sociedade civil possa manifestar-se em relação ao processo de desestatização da distribuidora, bem como apresentar sugestões e contribuições. Ela é uma demonstração de transparência na condução de um processo importante para o País e para o Estado de Alagoas."



O BNDES já realizou quatro audiências públicas do processo de desestatização das distribuidoras da Eletrobras nos Estados de Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. Nesta quarta-feira (28), será realizada a audiência pública da distribuidora do Piauí, em Teresina.



(Anne Warth)