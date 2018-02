Retorno das famílias às compras puxa alta no otimismo do comércio, diz CNC

Rio, 27 - O retorno das famílias às compras está por trás do avanço do otimismo do empresário do comércio, segundo o economista Bruno Fernandes, da Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) subiu 3,3% em relação a janeiro, alcançando 113,2 pontos. Na comparação com fevereiro de 2017, o aumento foi de 18,5%.



"O empresário está mais otimista em relação ao presente. A maior confiança das famílias levou a um crescimento do consumo, e isso deixa o empresário do comércio mais confiante", explicou Fernandes. "A melhora do consumo e da economia, ainda que seja lenta, deve alimentar o otimismo do empresário no curto prazo", previu.



A inflação mais baixa, o custo mais baixo do crédito e o início de melhora no mercado de trabalho estão entre os ingredientes que ajudaram a elevar a confiança de consumidores e empresários.



O componente Condições Atuais teve aumento de 6,1% na passagem de janeiro para fevereiro, para 90,4 pontos. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 46,3%, com melhora na percepção dos varejistas sobre todos os itens avaliados (economia, setor e empresa).



O componente Expectativas cresceu 1,5% em relação a janeiro, para 153,1 pontos. Na comparação com fevereiro do ano passado, a alta foi de 8%, puxada por avanços nas perspectivas de curto prazo sobre o desempenho do comércio (+8,1%), da própria empresa (+5,7%) e da economia (+10,6%).



Já o componente Intenções de Investimentos cresceu 2,4% em fevereiro ante janeiro. Em relação a fevereiro de 2017, a elevação foi de 15,7%, com avanço na intenção de investir na empresa (+25,9%), de contratar funcionários (+17,2%) e de renovar os estoques (+5,6%).



(Daniela Amorim)