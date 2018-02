Maia: estamos construindo acordo para cadastro positivo e distrato

Brasília, 27 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 27, que está quase concluindo acordo entre os partidos da base aliada para votar dois projetos da pauta econômica prioritária do governo e do Legislativo: o que cria o cadastro positivo e o que prevê uma regra para distrato de imóveis.



Segundo Maia, no caso do cadastro positivo, falta apenas o PRB concordar com o teor da proposta. "Acho que é um texto importante, porque ajuda a reduzir o spread bancário para o consumidor", declarou o parlamentar fluminense em entrevista ao chegar à Câmara.



Maia afirmou que a agenda econômica vai andar em paralelo à pauta da segurança pública no Legislativo. Ele fez questão de ressaltar que Câmara e Senado já tratavam das duas agendas desde o ano passado.



(Igor Gadelha e Daiene Cardoso)