Tesouro: esforço de antecipação no pagamento de precatórios será intensificado

Brasília, 27 - O Tesouro Nacional informou que vai aderir novamente, em 2018, ao expediente de antecipação do pagamento de precatórios - pagamentos devidos pela União após sentença definitiva na Justiça.



O pagamento de precatórios geralmente é feito nos meses de novembro e dezembro, mas o órgão informou que vai antecipar o desembolso para março e abril. Em projeção gráfica do Tesouro, há uma previsão de pagamento superior a R$ 12 bilhões em cada um desses meses.



O pagamento de precatórios tem impacto significativo no resultado primário do governo. Em 2017, o governo já havia antecipado esse desembolso para maio e junho, o que segundo o Tesouro melhorou a programação orçamentária.



A antecipação também gera economia para os cofres públicos, pois esses precatórios são corrigidos por juros.



(Idiana Tomazelli e Lorenna Rodrigues)