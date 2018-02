BC e Cade vão assinar memorando sobre atos de concentração bancária

Brasília, 27 - O Banco Central e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) assinarão memorando de entendimento para procedimentos de cooperação nas análises de atos de concentração no sistema financeiro. A assinatura ocorrerá em cerimônia na quarta-feira, 28, às 12h30 na sede do Cade, em Brasília. O acordo será firmado pelos presidentes do BC, Ilan Goldfajn, e do Cade, Alexandre Barreto.



BC e Cade têm histórico de relação conflituosa sobre o tema. Ao analisar movimentos de aquisição e fusão no setor bancário, o Banco Central tem como principal ponto de atenção a análise do risco sistêmico. Essa avaliação do BC não necessariamente tem resultado semelhante à feita pelo Cade, que observa negócios pela ótica concorrencial.



(Fernando Nakagawa)