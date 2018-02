Confiança do consumidor dos EUA atinge maior patamar desde 2000

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos subiu de 124,3 em janeiro (dado revisado) para 130,1 em fevereiro, informou o Conference Board. Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam aumento menor, para 127,0.



Dos componentes do indicador, o índice da situação atual subiu de 154,7 para 162,4 no período, enquanto o índice de expectativas aumentou de 104,0 para 109,7.



De acordo com o diretor de Indicadores Econômicos do Conference Board, Lynn Franco, a confiança do consumidor chegou ao maior nível desde novembro de 2000, quando chegou a 132,6.



"A avaliação dos consumidores sobre as condições atuais foi mais favorável neste mês, com a força de trabalho sendo o principal impulsionador. Apesar da recente volatilidade no mercado de ações, os consumidores expressaram maior otimismo com as perspectivas de curto prazo para as condições das empresas e do mercado de trabalho", disse Franco.



(Flavia Alemi)