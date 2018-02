Mesmo com elevação dos juros nos EUA, Buffett diz preferir investir em ações

Nova York, 26 - O megainvestidor Warren Buffett afirmou nesta segunda-feira que continua a se atrair pelo mercado de ações, mesmo com a perspectiva de subida de juros nos Estados Unidos.



Em entrevista à TV americana



CNBC



, ele argumentou que a elevação das taxas são mínimas na comparação com os níveis históricos e que não repensa sua tese de investimento.



"2,4, 2,9%... Isso não é nada se você comparar com empresas que possuem capital para reinvestir", afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires.



(Estadão Conteúdo)