Investimento Direto no País soma US$ 6,466 bilhões em janeiro, diz BC

Brasília, 26 - Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 6,466 bilhões em janeiro, informou nesta segunda-feira, 26, o Banco Central. O resultado ficou dentro das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 3,5 bilhões a US$ 12,2 bilhões, mas muito acima da mediana que indicava expectativa de ingresso de US$ 3,75 bilhões. Pelos cálculos do Banco Central, o IDP de janeiro indicaria entrada de US$ 3,5 bilhões.



A estimativa do BC para este ano, atualizada em dezembro, é de US$ 80,0 bilhões de IDP.



No acumulado dos 12 meses até janeiro deste ano, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 65,339 bilhões, o que representa 3,17% do Produto Interno Bruto (PIB). Em igual período de 12 meses até janeiro de 2017, a conta somava 4,64% do PIB.



Taxa de rolagem



O Banco Central informou que a taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazos captados no exterior ficou em 94% em janeiro. Esse patamar significa que não houve captação de valor suficiente para renovar todos as dívidas que venciam no mês.



O resultado ficou abaixo do verificado em janeiro do ano passado, quando a taxa havia sido de 112%.



De acordo com os números apresentados nesta segunda pelo BC, a taxa de rolagem dos títulos de longo prazo, antes chamados de "bônus, notes e commercial papers", ficou em 384% em janeiro. Em igual mês de 2017, havia sido de 9%. Já os empréstimos diretos atingiram 79% no mês passado ante 135% de janeiro do ano anterior. O BC estima taxa de rolagem de 100% para 2018.



Investimento em ações



O investimento estrangeiro em ações brasileiras somou US$ 4,110 bilhões em janeiro, informou o Banco Central. Em igual mês do ano passado, o resultado havia sido positivo em US$ 962 milhões.



Pelos cálculos do BC, o saldo das operações de investidores estrangeiros no mercado brasileiro de ações será positivo em US$ 5,0 bilhões em 2018.



Já o saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou positivo em US$ 5,968 bilhões em janeiro. No mesmo mês do ano passado, havia ficado positivo em US$ 502 milhões. Para 2018, a estimativa do BC é de saldo neutro nas operações com renda fixa.



