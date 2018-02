BRF: Previ e Petros convocam Assembleia para destituir conselho

São Paulo, 25 - A BRF informa ter recebido neste sábado, 24, cópia de correspondência destinada ao conselho de administração em que os acionistas Previ e Petros, fundos de pensão respectivamente do Banco do Brasil e da Petrobrás, pedem ao colegiado que convoque Assembleia Geral Extraordinária.



Na pauta da AGE estão a destituição de todos os membros do conselho; aprovação do número de dez membros para compor o colegiado; eleição de novos membros e eleição do presidente e do vice-presidente do conselho.



Em fato relevante divulgado há pouco, a empresa de alimentos diz que manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre nova informação a respeito.



O jornal O Estado de S.Paulo havia antecipado que os fundos de pensão enviaram carta neste sábado à BRF. Segundo fontes, os dois fundos, que detém fatia de cerca de 11% cada um, estariam insatisfeitos com os resultados da companhia, apresentados na última quinta-feira, um prejuízo de R$ 1,1 bilhão registrado em 2017. O atual presidente do conselho da BRF é o empresário Abilio Diniz, que por meio da Península, veículo de investimentos da família, possui 4% da BRF.



(Luana Pavani)