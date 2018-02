PIB do México avança 2,0% em 2017, desacelerando após alta de 2,9% em 2016

Cidade do México, 23 - O Produto Interno Bruto (PIB) desacelerou em 2017, com quedas na produção de petróleo e a piora no setor de construção prejudicando a atividade industrial. Ao mesmo tempo, os serviços avançaram a um ritmo mais lento que no ano anterior, segundo dados oficiais desta sexta-feira. O PIB mexicano cresceu 1,5% no quarto trimestre, na comparação com igual período de 2016. Em todo o ano passado, o PIB avançou 2,0%, desacelerando da alta de 2,9% de 2016.



Os serviços foram o destaque para o crescimento do país no ano passado, em alta anual de 3%, enquanto a produção industrial recuou 0,6%, diante da fraqueza na produção de petróleo e gás e da fraqueza do setor de construção, após cortes orçamentários do governo. A produção manufatureira, por sua vez, cresceu 2,9%, após alta de 1,5% em 2016.



A atividade acelerou no quarto trimestre, após uma contração no trimestre anterior, quando dois grandes terremotos e vários furacões prejudicaram a produção de petróleo e serviços. O PIB mexicano cresceu 0,8% no quarto trimestre ante o anterior, após ajustes sazonais, o que se traduz em um avanço anualizado de 3,2%. Fonte: Dow Jones Newswires.