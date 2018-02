Atividade econômica no Sudeste avançou 0,8% no trimestre até novembro, diz BC

Belém, 23 - A atividade econômica da região Sudeste avançou 0,8% no trimestre encerrado em novembro, na comparação com os três meses terminados em agosto, e liderou a expansão nacional, informou nesta sexta-feira, 23, o Banco Central (BC) a partir do boletim regional, que considera dados dessazonalizados.



"No Sudeste, a atividade econômica manteve trajetória de retomada gradual", ressalta o BC, destacando que as vendas no comércio e a produção industrial avançaram na região no período. A retomada econômica continuou a ser puxada no período pelo consumo das famílias, destaca o documento.



Pelo lado negativo, o mercado de trabalho segue ainda fragilizado na região, "dificultando a recuperação sólida dos indicadores de consumo", avalia o BC. O documento nota que o mercado vem dando sinais de melhora e a eliminação de vagas formais no período foi inferior à de igual intervalo de 2016.



"No setor externo, o maior dinamismo do saldo comercial em 2017 contribuiu para a recuperação de importantes segmentos da indústria regional, reforçando a percepção de reativação consistente da economia da região." No trimestre encerrado em agosto, a região havia crescido 0,7%.



(Altamiro Silva Junior, enviado especial)