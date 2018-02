Inflação no Japão sobe 1,4% na comparação anual de janeiro

Tóquio, 22 - O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Japão avançou 0,4% na passagem de dezembro para janeiro e acumulou alta de 1,4% na comparação anual do primeiro mês de 2018. O resultado veio acima do projetado por analistas ouvidos pela Trading Economics, que era, respectivamente, de 0,1% e 1,1%.



O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis do segmento de alimentação, avançou pelo 13º mês consecutivo na taxa anual, para 0,9% em janeiro. O nível era o mesmo projetado em pesquisa da Trading Economics.



O dado é o primeiro de inflação a ser divulgado após o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, reconduzir o presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, ao cargo. O dirigente monetário se comprometeu em levar a inflação à meta de 2% em dois anos. Fonte: Dow Jones Newswires.



(Estadão Conteúdo)