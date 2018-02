ANP diz que não há uma indústria do petróleo no Brasil

Rio, 22 - O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, afirmou que "não temos uma indústria petroleira no Brasil", ao participar de evento promovido pela Abespetro, representante de fornecedores do setor.



Em discurso, pediu apoio para continuar a "empreitada" de desenvolvimento da indústria petroleira nacional. Assim, em sua opinião, será possível "daqui a alguns anos dizer que o Brasil tem centenas e não apenas uma indústria".



Para Oddone, o sucesso dos últimos leilões de petróleo foi concentrado no pré-sal. Ele destacou ainda que o cenário é de declínio da produção no restante das regiões.



O evento, que contou com a participação de lideranças do setor de petróleo e executivos de grandes empresas, foi marcado por manifestações do desejo de que a política adotada pelo presidente Michel Temer para o segmento seja prolongada.



"Gostaria de continuar na cadeira (de ministro de Minas e Energia). Mas saio no dia 6 de abril para disputar eleições e defender a pauta (do setor)" , disse o ministro Fernando Coelho Filho, que será candidato a deputado federal.



Já o secretário-chefe da Casa Civil, Moreira Franco, destacou a necessidade de dar continuidade aos leilões de petróleo e estimular a indústria no Estado do Rio de Janeiro, Estado hoje sob intervenção federal na área de segurança. Ressaltou ainda a urgência de concluir a regulamentação do Repetro, regime fiscal especial que isenta de impostos sobre importação equipamentos para o setor petrolífero. O Estado do Rio de Janeiro é um dos principais opositores da proposta.



