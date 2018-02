Gol passa a cobrar por marcação de assento antes do check-in

As novas tarifas da Gol são válidas a partir desta quinta-feira (foto: Paulo Filgueiras / EM / D.A. Press)

A Gol Linhas Aéreas vai passar a cobrar pela marcação antecipada de assentos para quem comprar passagens a partir desta quinta-feira (22). A taxa para reservar o lugar de preferência antes do chek-in foi incluída entre as novas tarifas divulgadas pela companhia aérea.De acordo com a tabela, a cobrança adicional vale para os usuários dos voos nas categorias light (R$ 10) e promo (R$ 20). Quem comprar os voos Max e Plus está livre das tarifas. A Gol informa que a marcação continuará sendo permitida durante o check-in, aberto de 7 dias a 45 minutos antes do voo, continua sendo permitida e gratuita.Na tabela anterior, que continua válida para os voos comprados antes desta quinta-feira (21), não existia a taxa por marcação antecipada. O usuário podia escolher o assento no momento da compra do bilhete.A Gol também passa a cobrar R$ 50 para a antecipação de voo na tarifa light, sendo que ela é permitida até seis horas antes do voo original. Para os voos promocionais nãos será permitido mudar de horário.O reembolso para as passagens compradas em caso de desistência também mudou. Na tabela anterior ele era de 95% para as tarifas flexíveis e 50% para a programada. Na nova regra, será devolvido 95% para os clientes dos voos Max, 40% dos Plus e as compras nas categorias light e promo não serão reembolsáveis.Em nota, a Gol Linhas Aéreas destacou que a nova tabela inclui a criação da tarifa Promo, que, segundo a companhia, dará até 30% de desconto em relação aos preços dos voos da categoria light, que até então, era a mais barata. "Essa nova estrutura tarifária visa oferecer produtos que atendam tanto as necessidades de quem busca a menor tarifa possível quanto aquele passageiro que exige maior flexibilidade e serviços adicionais na hora de viaja", informa a Gol.

A companhia informou que a tarifa Promo permite que o passageiro aproveite "oportunidades sazonais de compras de passagens aéreas com menores custos". "Voando com ela, o passageiro faz a marcação gratuita dos seus assentos com antecedência de até sete dias em relação à data do embarque, além de acumular uma milha Smiles a cada real gasto", informa.



Latam



O site da Latam oferece o serviço de pré-reserva do assento, mas não garante o lugar escolhido. "A confirmação de assento é feita no momento do Check-in, que pode ser realizado em nosso site ou aplicativo com 72 horas de antecedência do horário do voo, ou no aeroporto no dia da viagem. Se por motivos operacionais precisarmos alterar sua escolha, você será reacomodado em outro assento e poderá mudá-lo junto a nossa Central de Vendas, Fidelidade e Serviços ou aeroporto", informa.



De acordo com site, o serviço está suspenso entre 2 de fevereiro e 11 de maio de 2018 para mudança no sistema de vendas e Check-in. O comunicado diz que a partir do dia 11 de maio o serviço voltará a funcionar normalmente mas não informa se vai haver alteração de tarifas.



Azul



A Azul cobra R$ 25, mas somente para quem quiser viajar no Espaço Azul, composto por 22 ou 36 assentos nas aeronaves Embraer 190, 195 e A320, mediante 86 cm de distância entre os assentos. O serviço, além de dar um espaço maior para o cliente, dá direito a embarque prioritário e compartilhamento de bagagem exclusivo. Segundo a Azul, a adesão é por trecho e pode ser feita em compras pelo site, callcenter, aeroportos ou lojas.