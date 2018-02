Ministro dos Transportes vai a NY apresentar oportunidades de investimentos

Brasília, 22 - O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, viaja de 6 a 10 de março para Nova York (Estados Unidos), onde vai participar do 'Seminário Investment Opportunities in Brazil', promovido pela Secretaria Executiva do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI), com apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil).



As informações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.



(Luci Ribeiro)