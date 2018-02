Volvo anuncia contratação de 250 funcionários no Brasil

São Paulo, 21 - Depois de três anos de crise no setor de transporte, com queda de 70% nas vendas de caminhões em todo o setor, a sueca Volvo anunciou nesta quarta-feira, 21, a contratação de 250 funcionários para retomar o segundo turno de produção de veículos pesados em sua fábrica de Curitiba (PR).



Segundo a empresa, a expectativa é de um crescimento de 30% nas vendas totais de caminhões pesados e semipesados em 2018, saindo das 32 mil unidades registradas em 2017 para cerca de 44 mil a 45 mil neste ano.



O plano da empresa é acompanhar este crescimento. No ano passado a Volvo vendeu 5.699 caminhões no mercado brasileiro e exportou 4.637, somando 10.336 unidades, alta de 20% em relação a 2016. A recuperação ocorreu a partir do último trimestre.



Das 250 contratações anunciadas, 100 já foram efetivadas no final do ano passado e as demais 150 são preenchidas agora. Segundo Wilson Lirnann, presidente do Grupo Volvo América Latina, as novas vagas de trabalho são temporárias, por um ano, com perspectiva de efetivação. Atualmente, a Volvo emprega 3,4 mil funcionários no Brasil. No período da crise, o quadro total foi reduzido em 20%.



(Cleide de Silva)