A ofensiva da Renault e os investimentos da Bridgestone no Brasil

A montadora francesa Renault está preparando a maiorofensiva comercial de sua história no mercado brasileiro. No início de março, a empresa vai inaugurar a nova ala da fábrica em Curitiba (foto), que deverá dobrar a capacidade de produção. A iniciativa vem em boa hora. A marca sumiu do ranking dos 20 carros mais vendidos do país em janeiro, segundo a Anfavea. O Sandero, que costumava figurar entreos 10 primeiros, foi parar na 23ª colocação, atrás do Kwid, que terminou o mês passado em 21ª. A indústria automobilística brasileira receberá um ciclo inédito de investimentos. A japonesa Bridgestone, maior fabricante global de pneus, escolheu, entre as 49 unidades no mundo, a fábrica de Camaçari, na Bahia, para receber a nova safra de equipamentos “Nossas instalações na Bahia traduzem nosso compromisso em manter esta planta sempre atualizada e com altos índices de produtividade”, diz Marcelo Araújo, diretor-industrial da Bridgestone.

A possível fusão entre a Fibria e a Suzano, gigantes do mercado brasileiro de papel e celulose, está agitando os negócios nesse setor. Diante do aquecimento das consolidações, que tende a criar colossos industriais, a finlandesa Stora Enso estuda comprar ou fundir partes de suas operações à Eldorado Celulose. Nenhuma proposta oficial foi apresentada, mas, segundo uma fonte especializada no setor, haverá novidades em breve.



Uma das maiores produtoras de peixe da Europa, a sueca Abba Seafood está interessada em operar no mercado brasileiro. A empresa acredita que há espaço para o crescimento desse mercado, já que o consumo per capita no Brasil é um dos mais baixos do mundo, de 10,5kg por ano. Além disso, a produção de peixes no país cresceu 8% em 2017, segundo o Anuário da Piscicultura Brasileira. Passou de 640,5 mil toneladas, em 2016, para 691,7 mil toneladas, em 2017.

Acho que 90% das dificuldades do país vêm de problemas na área de educação. Enquanto não melhorarmos nesse aspecto, não vamos ser um país de ponta”



Hélio Bruck Rotenberg, pesidente da Positivo Tecnologia

A proposta americana de sobretaxar ou limitar a importação de aço do Brasil poderá abrir oportunidades de negócios para a gaúcha Gerdau, que possui fábrica nos Estados Unidos. Procurada pela reportagem, a empresa não quis comentar, mas especialistas garantem que as novas regras não devem afetar as empresas que mantêm operação local. Atualmente, entre 25% e 35% da receita da Gerdau vêm de operações no mercado norte-americano.

n Duas das principais empresas de tecnologia em alimentação do Brasil, a Grubster e a ChefsClub, estão prestes a se unir. Fontes do setor afirmam que a fusão está em fase avançada e evolverá o lançamento de um novo modelo de negócios. Essas empresas atuam como aplicativo de celular, que permite reservar restaurantes e obter descontos como um clube de compras.



n A fabricante de cosméticos Mahogany, fundada pelo empresário Jaime Drummond, tentará turbinar seus negócios com a abertura de lojas no exterior. Depois de alcançar a marca de 200 endereços no Brasil, negocia com franqueados no Chile, Argentina e Colômbia.



n A indústria da hotelaria nunca esteve tão aquecida – pelo menos no quesito novos negócios. A rede mineira Samba é um exemplo desse movimento. Lançada há quatro anos em Belo Horizonte pelo empresário Guilherme Castro, ex-executivo da Hilton Hotels, essa “startup hoteleira”, como ele mesmo define, agora tenta atrair investidores.



n A razão é simples: multiplicar de tamanho neste ano. Com oito hotéis em operação, e 965 quatros, a rede prevê dobrar sua operação em 2018, com 1.830 quartos. “Temos um modelo de hotel de 120 quartos que fica pronto em três meses”, diz Castro

4,2%

É quanto cresceu o Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta de Capital Fixo em dezembro ante novembro do ano passado. O nome pomposo aponta os investimentos no país e sinaliza a retomada econômica