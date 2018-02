'Que pauta prioritária que eu não sei?', diz Eunício sobre as 15 medidas

Brasília, 20 - O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), minimizou nesta terça-feira, 20, o pacote com 15 projetos apresentado pelo governo como alternativa à aprovação da reforma da Previdência.



Questionado sobre as chances de as medidas entrarem em pauta no Senado, Eunício reagiu com ironia. "Que pauta prioritária que eu não sei? Que 15 pontos? A pauta do Congresso quem faz somos nós do Congresso, não é o governo que faz pauta aqui. Ele pode encaminhar projetos e aí eu pautarei ou não. Não é o governo que pauta aqui, não", resumiu.



A lista de projetos foi anunciada na segunda-feira, 19, pelos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha; da Fazenda, Henrique Meirelles; do Planejamento, Dyogo Oliveira; e da Secretaria de Governo, Carlos Marun, já que a tramitação da Previdência foi suspensa em razão de decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. Entre os projetos, constam a regulamentação do teto remuneratório, a privatização da Eletrobras e a autonomia do Banco Central.



As declarações de Eunício coincidem com a reação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o democrata afirmou que desconhece a lista elaborada pela equipe do presidente Michel Temer e disse que não vai dar prioridade para as matérias tramitarem na Câmara. "Não conheço os 15 projetos, nem li, nem vou ler."



"O anúncio foi precipitado, sem um diálogo mais profundo, essa não será a pauta da Câmara. Nós vamos pautar o que nós entendemos relevante, no nosso tempo", disse Maia. Para o presidente da Câmara, o pacote apresentado cheira "a café velho e frio, que não atende à sociedade". "A pauta da Câmara é da Câmara, os projetos já estão aqui, se o governo quer uma pauta econômica nova, que apresente uma pauta econômica nova", disse.



(Renan Truffi e Isadora Peron)