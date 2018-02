GM prevê crescimento de 20% do mercado e de 25% para as próprias vendas

São Paulo, 20 - A montadora norte-americana GM, que no Brasil produz os carros da marca Chevrolet, espera que o mercado brasileiro de veículos cresça em torno de 20% em 2018, afirmou nesta terça-feira, 20, o presidente da empresa para a região do Mercosul, Carlos Zarlenga. "Começamos um novo ciclo de crescimento da indústria automotiva", destacou o executivo, em discurso durante evento que celebrou a expansão da fábrica de São Caetano do Sul, depois de investimento de R$ 1,2 bilhão.



Antes do discurso, em conversa com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que também participa do evento, Zarlenga disse que a expectativa para as vendas da própria GM é ainda melhor, com previsão de expansão de 25%. A GM é a líder de vendas no Brasil e o Onix, da Chevrolet, é o carro mais vendido no País.



O executivo também aproveitou a presença do ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, para ressaltar a importância do Rota 2030, política industrial do setor automotivo que está sendo elaborada pelo governo para substituir o Inovar-Auto, que expirou em 31 de dezembro de 2017.



"Nos últimos cinco anos a eficiência energética no Brasil evoluiu mais do que nos últimos 20 anos e o principal motivo para isso foi o Inovar-Auto. Por isso falamos da importância de continuar o trabalho com o Rota 2030. É fundamental ter essa ferramenta para continuar investindo e continuar crescendo", disse. O Rota 2030 deveria ter entrado em vigor no dia 1 de janeiro de 2018, mas alguns itens relacionados à tributação ainda não foram definidos.



(André Ítalo Rocha)